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В Центральном районе состоялся юбилейный V Кубок по пляжному волейболу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе прошел V Кубок по пляжному волейболу. Юбилейный турнир собрал рекордное количество участников — за победу боролись 100 команд.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе прошел V Кубок по пляжному волейболу. Юбилейный турнир собрал рекордное количество участников — за победу боролись 100 команд.

На соревнования приехали спортсмены из Красноярска, Ачинска, Назарово, Сосновоборска, Ужура, а также представители Республики Хакасия. В этом году спортивный праздник стал самым продолжительным за всю историю проведения турнира. Матчи стартовали в девять часов утра и продолжались до десяти вечера.

Кубок по пляжному волейболу проводится в Центральном районе уже пять лет. За это время турнир вырос из локального спортивного мероприятия в масштабное событие, объединяющее любителей и профессиональных спортсменов со всего региона. При этом участие в соревнованиях традиционно остается бесплатным для всех команд, сообщают в мэрии.