В Центральном районе состоялся юбилейный V Кубок по пляжному волейболу

Кубок по пляжному волейболу проводится в Центральном районе уже пять лет. За это время турнир вырос из локального спортивного мероприятия в масштабное событие, объединяющее любителей и профессиональных спортсменов со всего региона. При этом участие в соревнованиях традиционно остается бесплатным для всех команд, сообщают в мэрии.