Ученые нашли следы древних укреплений в пригороде Челябинска

«Заведующая отделом археологии Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Наталья Батанина изучила спутниковые снимки поселения, относимого ко второму тысячелетию до н. э., — Шибаево 1, расположенного в 18 км от Челябинска. До этого оно считалось одним из нескольких сотен неукрепленных поселков бронзового века, остатки которых сохранились на территории Челябинской области, но особенности фотографий из космоса дали возможность предположить, что это не так», — добавил он.