Ученые нашли следы древних укреплений в пригороде Челябинска

«Крепость» имела прямоугольную форму, была окружена рвом и общей стеной, от которой к настоящему времени сохранились остатки вала. По предварительным данным, внутри этой стены были жилые постройки, а найденные фрагменты керамики синташтинской культуры доказывают, что это поселение «цивилизации» Аркаима", — рассказал заместитель директора Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Федор Петров.
В университете уточнили, что постройка по общему плану, возведение единой стены вокруг поселения и выкапывание рва — характерные черты для «крепостей» древних индоевропейцев, живших четыре тысячи лет назад в Южном Зауралье.
Многие десятилетия самым северным укрепленным поселением, подобным Аркаиму, считалось поселение Степное в Челябинской области, однако новые данные о конструкции поселения Шибаево 1 сдвигают северную границу синташтинской культуры более чем на 100 километров ближе к современному Челябинску, рассказал Петров.
«Заведующая отделом археологии Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Наталья Батанина изучила спутниковые снимки поселения, относимого ко второму тысячелетию до н. э., — Шибаево 1, расположенного в 18 км от Челябинска. До этого оно считалось одним из нескольких сотен неукрепленных поселков бронзового века, остатки которых сохранились на территории Челябинской области, но особенности фотографий из космоса дали возможность предположить, что это не так», — добавил он.
Разведочное исследование, проведенное отрядом археологов ЧелГУ под руководством специалиста Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Елены Маркиной, и микромагнитная съемка участка поселения, выполненная старшим научным сотрудником Денисом Шараповым из Тюменского государственного университета, показали, что поселение Шибаево 1 действительно первоначально было создано как укрепленное, по заранее намеченному плану. Под многократно перепаханной землей ученые обнаружили следы древних укреплений — вала и рва.
По словам Петрова, Шибаево 1 — первое поселение этой культуры бронзового века, расположенное в лесостепной зоне.
«Дальнейшее изучение этого археологического памятника даст новую информацию о расселении на Урале древних индоевропейцев четыре тысячи лет назад, их хозяйстве, культуре и обществе», — подчеркнул ученый.
В частности, планируется полностью изучить в 2026 году всю площадку памятника методами микромагнитной съемки, рассказали в ЧелГУ.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.