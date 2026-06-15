Исследователи рассказали, сколько россиян готовы отказаться от пластика

Мужчины и женщины почти одинаково относятся к отказу от пластиковой посуды. Среди мужчин такую идею поддерживают 82%, среди женщин 81%. Чаще всего отказаться от пластика готовы молодые россияне. Среди участников опроса до 35 лет таких 87%. Среди людей старше 45 лет показатель ниже и составляет 75%.