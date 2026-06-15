Исследователи рассказали, сколько россиян готовы отказаться от пластика

Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды в пользу более экологичных альтернатив. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.
По данным исследования, 81% россиян готовы отказаться от пластиковой посуды. Из них 36% поддерживают такой отказ однозначно, еще 45% скорее согласны перейти на альтернативные варианты. За год число сторонников отказа от пластика снизилось на 3%.
Исследователи отметили, что россияне в целом готовы пользоваться экологичными заменами, однако многие сомневаются в эффективности переработки отходов. По мнению части опрошенных, усилия по раздельному сбору мусора не всегда заканчиваются реальной переработкой.
Мужчины и женщины почти одинаково относятся к отказу от пластиковой посуды. Среди мужчин такую идею поддерживают 82%, среди женщин 81%. Чаще всего отказаться от пластика готовы молодые россияне. Среди участников опроса до 35 лет таких 87%. Среди людей старше 45 лет показатель ниже и составляет 75%.
Против отказа от пластиковой посуды выступили 19% респондентов. Из них 4% категорически не готовы менять привычный вариант, еще 15% скорее не готовы. Среди аргументов противники отказа называют удобство пластика и отсутствие подходящей замены. Некоторые считают, что важнее не запрещать пластиковую посуду, а наладить ее полноценную переработку.
В опросе приняли участие 1600 экономически активных жителей России из всех округов страны.