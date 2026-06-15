«Видали мы вашу Люсю»: Цискаридзе назвал главное отличие нынешней молодежи

«Когда вы пытаетесь им рассказать о романтических отношениях в произведениях искусства, они иногда смотрят на вас немножко свысока, мол, видали мы вашу Люсю. И от этого становится так смешно. Ты пытаешься рассказать о смысле, а у них в глазах недоверие: ну, зачем говорить так высокопарно, когда все так на самом деле просто?» — поделился ректор в беседе с KP.RU.