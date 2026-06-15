Николай Цискаридзе: Мне неинтересен сегодняшний балет

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе раскритиковал состояние современного хореографического искусства. В беседе с KP.RU он признался, что нынешний балет перестал быть для него увлекательным зрелищем из-за падения общего культурного уровня и смещения акцентов с искусства на чистую технику.