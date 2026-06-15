Николай Цискаридзе высказался про ИИ в балете

Искусственный интеллект никогда не сможет заменить настоящий балет. Так считает руководитель Академии русского балета Николай Цискаридзе. Свое мнение о новых технологиях он высказал в интервью KP.RU.
«Комсомолка» поинтересовалась у Цискаридзе, смогут ли нейросети сильно повлиять на балетные спектакли. Цискаридзе отметил, что видел немало видеороликов в соцсетях, где танцы были скорректированы с помощью ИИ. Причем некоторые пользователи меняли себе не только облик, но и движения.
«Был потрясен как они в своих роликах ноги себе вытягивали, лица улучшали. Поразительно, насколько техника пошла далеко, даже видеоматериал можно скорректировать, и ты выглядишь более интересно и убедительно. Потому я очень многому не верю, если это не живой отрывок из спектакля», — подчеркнул балетмейстер.
По словам Цискаридзе, настоящий танец — это не количество оборотов и прыжков. Это, в первую очередь, умение артиста правильно двигаться. В балете очень важно, как танцовщик входит в движение и выходит из него, какой смысл он вкладывает в каждый жест. Именно этим мастерством, считает глава АРБ, сегодня владеют единицы. Поэтому никакой искусственный интеллект не заменит настоящих артистов балета.
Ранее Николай Цискаридзе раскрыл, зачем выступает в театре под псевдонимом Максим Николаев. Он пояснил, что не хочет, чтобы зрители его ассоциировали лишь с балетом, из-за чего и решил выходить на сцену под другим именем.
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