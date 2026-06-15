Николай Цискаридзе высказался про ИИ в балете

По словам Цискаридзе, настоящий танец — это не количество оборотов и прыжков. Это, в первую очередь, умение артиста правильно двигаться. В балете очень важно, как танцовщик входит в движение и выходит из него, какой смысл он вкладывает в каждый жест. Именно этим мастерством, считает глава АРБ, сегодня владеют единицы. Поэтому никакой искусственный интеллект не заменит настоящих артистов балета.