Красноярцам посоветовали чаще мыть голову

Специалисты рассказали красноярцам, как часто можно мыть голову. Делать это можно хоть несколько раз в день. Так утверждают сотрудники управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Они отмечают: мнение, что чем чаще моешь волосы, тем быстрее они становятся жирными — на самом деле очень распространенный миф. Интенсивность работы сальных желез и скорость выработки кожного сала никак не зависят от частоты мытья волос. Голову можно мыть хоть несколько раз в день, от этого кожа головы и волосы жирнее не станут, — подчеркивают эксперты. Частота гигиенической процедуры должна зависеть только от индивидуальных особенностей: жирные кожа и волосы моются 2−3 раза в неделю или по мере загрязнения, при сухой коже хватит и одного раза в неделю. Необходимо внимательно выбирать шампунь и кондиционер, чтобы они соответствовали типу кожи головы. Неподходящие моющие средства могут вызвать: зуд, сухость кожи, быстрой потере свежести. В качестве дополнительной процедуры раз в 1−2 недели можно применять специальный пилинг, который более эффективно очищает кожу и устраняет ороговевшие клетки.