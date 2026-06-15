От +17 до +28, дождь, гроза и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 15 июня

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами возможны кратковременный дождь, гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе, а также днем местами порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами прольется кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный задует со скоростью до 7 — 12 м/с, в отдельных районах, в том числе при грозе, порывы составят 15 — 18 м/с.