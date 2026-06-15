В Амурске водитель получил наказание за пьяную езду

В феврале 2026 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Тойота Филдер». У водителя выявили признаки опьянения. Поскольку ранее мужчина уже был наказан за вождение в нетрезвом состоянии, его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил следующие меры наказания: 60 часов обязательных работ, запрет на управление транспортными средствами сроком на 2 года, а также конфискацию автомобиля «Тойота Филдер» в доход государства.