В Амурске водитель получил наказание за пьяную езду

50 летний житель Амурска осуждён Амурским городским судом за управление автомобилем в нетрезвом виде. Мужчина ранее привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В феврале 2026 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Тойота Филдер». У водителя выявили признаки опьянения. Поскольку ранее мужчина уже был наказан за вождение в нетрезвом состоянии, его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил следующие меры наказания: 60 часов обязательных работ, запрет на управление транспортными средствами сроком на 2 года, а также конфискацию автомобиля «Тойота Филдер» в доход государства.
Государственное обвинение поддержано Амурской городской прокуратурой.
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