В Госдуме предложили создать единый реестр фейковых апелляций по ЕГЭ

«Раньше фейковые документы можно было распознать по качеству печати, отсутствию водяных знаков, ошибкам в тексте. Сейчас нейросети генерируют практически идеальные копии. Их трудно отличить от официальных даже специалисту, не говоря уже о родителях. Мошенники также используют подмену номеров, чтобы звонок выглядел как поступивший с официального телефона Рособрнадзора. Кроме того, они играют на психологии: уговаривают не обращаться в полицию, потому что “вы тоже участник незаконной схемы”. Многие родители боятся, что в случае разбирательства пострадает ребёнок, и предпочитают молчать», — пояснил Панеш.