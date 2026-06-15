7 вкусов пионерского лагеря СССР с рецептами, которые взрослые до сих пор вспоминают с любовью

Полдник в лагере был отдельным ритуалом. После тихого часа, кружков или купания дети приходили в столовую, а там уже ждали булочка, кефир, молоко или фрукты. Булочка могла быть простой, чуть сухой, без начинки, но после жаркого дня исчезала быстро. В ней не было ничего роскошного, зато было ощущение передышки: ещё не ужин, но уже маленькая награда. Для такой булочки понадобится: мука, молоко, дрожжи, сахар, яйцо, сливочное масло, соль.