Агроном раскрыл главную ошибку дачников, выращивающих огурцы

По его словам, огурцы особенно хорошо отзываются на органику. Для повышения плодородия можно использовать компост, перегной или полуперепревший навоз. Для снижения стресса от высоких температур нужно применять притеняющие материалы, проветривать теплицы и использовать дождевание.