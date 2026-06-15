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Агроном раскрыл главную ошибку дачников, выращивающих огурцы

Успех выращивания огурцов начинается с подготовки грядки: корневая система этого овоща неглубокая, около 90% корней находится в слое до 20 сантиметров, поэтому улучшать нужно именно верхний слой почвы, рассказал главный агроном Тимирязевской академии Вячеслав Маслов.

Источник: Life.ru

По его словам, огурцы особенно хорошо отзываются на органику. Для повышения плодородия можно использовать компост, перегной или полуперепревший навоз. Для снижения стресса от высоких температур нужно применять притеняющие материалы, проветривать теплицы и использовать дождевание.

Кроме того, плодам необходимы специальные препараты, уменьшающие потерю влаги. Особое внимание нужно уделять поливу. В этом деле многие дачники совершают ошибку, перенося на огурцы схему ухода за томатами.

«Если томаты мы поливаем большими дозами, но редко, то для огурца нужен обязательно частый полив», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее дачникам дали пошаговую инструкцию по спасению огурцов от белой гнили. Грибковое заболевание может за пару дней уничтожить урожай. Причина заражения чаще всего кроется в плохом проветривании и переувлажнении.

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