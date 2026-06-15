В Омске снова наблюдаются серьёзные задержки авиарейсов

Рейсы в столицу тоже в зоне ожидания. Один из них простоял на земле лишние три часа и отправился в 07:44 вместо 04:05. Другой задержали на час — вылетел в 07:49 при плановом времени 06:55. Ещё один борт, который должны были отправить в 06:30, всё ещё ждёт вылета — регистрация на него началась только к 10 утра.