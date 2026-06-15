В Омске снова наблюдаются серьёзные задержки авиарейсов

Утро понедельника в омском аэропорту проходит в режиме ожидания. Несколько рейсов уже ушли позже графика, а некоторые пассажиры всё ещё не могут вылететь, сообщается на онлайн-табло.
Сильнее всего задерживается самолёт в Сочи. Он должен был отправиться в 05:25, но до сих пор не вылетел. По данным табло, регистрация на него началась только к 09:50, отправление ожидается в 10:30 — задержка составит около пяти часов. Второй рейс на юг, запланированный на 07:10, перенесли на вечер — на 22:55.
Рейсы в столицу тоже в зоне ожидания. Один из них простоял на земле лишние три часа и отправился в 07:44 вместо 04:05. Другой задержали на час — вылетел в 07:49 при плановом времени 06:55. Ещё один борт, который должны были отправить в 06:30, всё ещё ждёт вылета — регистрация на него началась только к 10 утра.
В Минеральные Воды самолёт задерживается примерно на час: вылет перенесли с 09:30 на 10:50.
Ранее мы рассказывали, что в Омске 13 июня задержали четыре рейса.