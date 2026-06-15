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В Хабаровске «МамаФест-2026» соберёт будущих родителей и семьи

Для будущих мам подготовят лекции о родах, питании, гимнастике и первых месяцах материнства.

В Хабаровске 20 июня пройдёт семейный фестиваль «МамаФест-2026». В Городском дворце культуры соберут будущих родителей, семьи с детьми, бабушек и дедушек, чтобы в одном месте можно было отдохнуть, получить консультации специалистов и провести день вместе с детьми.

Площадку разделят на несколько зон. Для будущих мам подготовят лекции о родах, питании, гимнастике и первых месяцах материнства. Там же можно будет поговорить с врачами и экспертами лично, без очередей и строгой кабинетной атмосферы.

Отдельное пространство откроют для семей с малышами. Родители смогут задать вопросы специалистам по раннему развитию, детскому массажу, сну, прикорму и грудному вскармливанию, а дети — поучаствовать в играх и мастер-классах.

Для пар, которые только планируют ребёнка, организуют зону планирования семьи и ЭКО. Там пройдут встречи с репродуктологами, психологами и специалистами, которые расскажут о современных возможностях репродуктивной медицины в Хабаровске.

Отцов тоже не оставят в стороне. Для них подготовят «мужской уголок» с разговорами о психологии отцовства, семейных финансах и новой роли в семье, а также практическими занятиями — от ухода за малышом до выбора детского транспорта и помощи при коликах.

Для всех гостей будут работать игровые зоны, творческие мастер-классы, ярмарка хэндмейда, выставка товаров и услуг, а также площадка бесплатного обмена детскими вещами. Фестиваль пройдёт 20 июня с 10:00 до 19:00 в ГДК на улице Ленина, 85.

«Семья — это фундамент нашего общества, источник силы и поддержки для каждого человека. Проведение таких мероприятий важно не только для популяризации традиционных семейных ценностей, но и для создания комфортной среды, где родители могут получить квалифицированную помощь, обменяться опытом и просто качественно провести время вместе с детьми», — отметила начальник главного управления социального развития губернатора и правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк.