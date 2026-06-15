Николай Цискаридзе признался, что ему нравятся современные мемы

Часто бывает так, объяснил Николай Цискаридзе, что он в каком-то произведении искусства видел ту самую «кучу», а его знакомые, напротив, могли разглядеть даже философию. В связи с этим артист вспомнил историю своей мамы, которая была поклонницей Владимира Высоцкого, тогда как многие ее знакомые говорили, что это «сиюминутная ерунда». Но сейчас очевидно, что произведения Высоцкого — настоящая поэзия.