Мама Николая Цискаридзе говорила: «Если в песочнице у тебя отобрали лопатку, значит, ты слабенький»

Цискаридзе ответил на утверждение, что в книге «Мой театр» артисту важнее было не просто рассказать о себе, а самому разобраться в некоторых вещах. Он заметил, что такое отношение идет еще из детства. Он пояснил, что его мама строжайше запрещала ему жаловаться и обижаться на других.