Николай Цискаридзе о своих учениках: «Знаю, когда они упадут. И что они все придут ко мне»

«Тот, кто поднимается наверх, часто думает: это я все сделал, я сам такой великий и гениальный. А у меня перед глазами всегда стоит кадр из фильма “Мечта”, где героиня Фаины Георгиевны Раневской смотрит на своего сына и говорит: “Кушать захочешь — придешь”. Понимаете, я знаю, когда они упадут. И знаю, что они все придут ко мне, пусть даже в мыслях, но придут все, в этом у меня даже сомнений нет», — указал Цискаридзе в интервью KP.RU.