Умерла Исабель Эрнандес, восходящая звезда футбола: смерть спортсменки озадачила всех

В Мексике нашли мёртвой 19-летнюю спортсменку Исабель Акосту Эрнандес. Девушка была вратарём в команде Obson Dynamo третьего дивизиона чемпионата страны и считалась восходящей звездой мексиканского футбола.
Тело Эрнандес нашли без признаков жизни 9 июня в её доме в городе Масатлан. При этом полиция не обнаружила ни признаков борьбы, ни следов насилия на теле девушки, информирует издание Need To Know.
Пока не сообщается, какие версии выдвигают правоохранители в связи со смертью спортсменки, также неизвестно, был ли кто-либо задержан по этому делу.
Ранее сообщалось, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался мастер спорта России международного класса, чемпион мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов.
Также сообщалось, что умер белорусский спортсмен, серебряный призер Олимпиады-80 и тренер по стрельбе из лука Борис Исаченко.