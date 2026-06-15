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Умерла Исабель Эрнандес, восходящая звезда футбола: смерть спортсменки озадачила всех

19-летняя футболистка из Мексики Эрнандес умерла при загадочных обстоятельствах.

Источник: Комсомольская правда

В Мексике нашли мёртвой 19-летнюю спортсменку Исабель Акосту Эрнандес. Девушка была вратарём в команде Obson Dynamo третьего дивизиона чемпионата страны и считалась восходящей звездой мексиканского футбола.

Тело Эрнандес нашли без признаков жизни 9 июня в её доме в городе Масатлан. При этом полиция не обнаружила ни признаков борьбы, ни следов насилия на теле девушки, информирует издание Need To Know.

Пока не сообщается, какие версии выдвигают правоохранители в связи со смертью спортсменки, также неизвестно, был ли кто-либо задержан по этому делу.

Ранее сообщалось, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался мастер спорта России международного класса, чемпион мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов.

Также сообщалось, что умер белорусский спортсмен, серебряный призер Олимпиады-80 и тренер по стрельбе из лука Борис Исаченко.

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