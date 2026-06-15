Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске усилят контроль за парковками для маломобильных горожан

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске планируют ужесточить контроль за парковками, предназначенными для маломобильных жителей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске планируют ужесточить контроль за парковками, предназначенными для маломобильных жителей.

Такое поручение мэр Сергей Верещагин дал службе городовых после встречи с участниками рабочей группы по доступности городской среды. По словам главы города, необходимо активнее фиксировать нарушения и выстроить взаимодействие с Госавтоинспекцией.

Также в Красноярске проведут ревизию парковок в микрорайонах. Специалисты оценят, где требуется организовать дополнительные места для людей с инвалидностью. Сейчас такие парковочные места оборудованы на 66% городских стоянок.

Кроме того, городские власти рассмотрят возможность установки тактильных указателей на остановках общественного транспорта.

Продолжится и монтаж звуковых светофоров. Сейчас в Красноярске работают 345 таких объектов.

Отдельное внимание уделят приемке городских объектов. В этом сезоне отремонтированные дороги будут принимать только после проверки маломобильными экспертами. Такой же подход сохранят при модернизации социальных учреждений.

«Доступная среда — это не просто нормативы, а качество жизни в большом Красноярске», — отметил Сергей Верещагин.