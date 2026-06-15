В Красноярске усилят контроль за парковками для маломобильных горожан

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске планируют ужесточить контроль за парковками, предназначенными для маломобильных жителей.
Такое поручение мэр Сергей Верещагин дал службе городовых после встречи с участниками рабочей группы по доступности городской среды. По словам главы города, необходимо активнее фиксировать нарушения и выстроить взаимодействие с Госавтоинспекцией.
Также в Красноярске проведут ревизию парковок в микрорайонах. Специалисты оценят, где требуется организовать дополнительные места для людей с инвалидностью. Сейчас такие парковочные места оборудованы на 66% городских стоянок.
Кроме того, городские власти рассмотрят возможность установки тактильных указателей на остановках общественного транспорта.
Продолжится и монтаж звуковых светофоров. Сейчас в Красноярске работают 345 таких объектов.
Отдельное внимание уделят приемке городских объектов. В этом сезоне отремонтированные дороги будут принимать только после проверки маломобильными экспертами. Такой же подход сохранят при модернизации социальных учреждений.
«Доступная среда — это не просто нормативы, а качество жизни в большом Красноярске», — отметил Сергей Верещагин.