Абоненты спутникового ТВ в России стали реже покупать подписки

С 2022 по 2025 годы количество домохозяйств, подключенных к спутниковому телевидению в России, выросло с 25 до 25,7 млн, то есть в среднем на 1% в год. За это же время количество абонентов спутникового ТВ, которые подключались по платной модели, сократилось с 14,3 млн до 12,5 млн. Такие данные приводятся в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily (есть у РБК). Анализ основан на статистике операторов спутникового ТВ, Росстата, Минцифры, данных о продажах абонентского оборудования, онлайн-опросе абонентов, а также экспертных опросах ведущих игроков рынка платного ТВ.
По прогнозу агентства, в ближайшие пять лет аудитория спутникового ТВ продолжит умеренно расти и достигнет 26,1 млн домохозяйств в 2030 году. Количество абонентов платного спутникового ТВ за этот период снизится на 12,8%, до 10,9 млн.
Как смотрят спутниковое ТВ.
Как пояснил РБК гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в исследовании они делили домохозяйства, подключенные к спутниковому ТВ, на две категории — с платной моделью и условно-бесплатной (в исследовании для нее используется сокращение FTA, Free-to-Air). Под последней подразумевается просмотр каналов спутникового ТВ без абонентской платы, но пользователи видят больше рекламных роликов, пояснил Кусков.
Например, по этой модели работает оператор спутникового ТВ «Русский мир», который предоставляет бесплатный пакет телеканалов для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Еще ряд операторов предлагают тарифы со схожей механикой. Например, у «Триколора» есть базовый бесплатный пакет, куда входят все основные федеральные телеканалы, а «НТВ Плюс» предлагает услугу, которая позволяет смотреть каналы из спутниковой подписки онлайн тем пользователям, которые прошли авторизацию на сайте или в личном приложении.
При этом, по данным TelecomDaily, среднемесячный доход с одного абонента (ARPU) у операторов спутникового ТВ в среднем за пять лет вырос на 35%. Аналитики отмечают, что выручка компаний увеличивается не за счет новых подключений, а за счет того, что текущие абоненты платят больше за лучший контент.
В исследовании отмечается, что тренд на переход от платной модели к условно бесплатной на рынке спутникового ТВ наблюдается во всем мире. Ожидается, что число домохозяйств, подключенных по этой модели в мире, с 2023 по 2029 год вырастет на 20%, до 293 млн. При этом общее количество абонентов спутникового ТВ увеличится лишь на 1%, до 484 млн. Число абонентов платного спутникового ТВ, в свою очередь, может сократится с 204 млн до 191 млн.
Опрошенные РБК участники рынка, подтверждают представленную в исследовании динамику роста рынка, но настаивают, что бесплатная модель (FTA) теряет свою актуальность.
Гендиректор ГК «Орион» (бренд «Телекарта») Кирилл Махновский утверждает, что положительная динамика в пределах 1% справедлива для периода 2022−2025 годов. Последние два года, по его словам, абонентские базы у большинства операторов практически не растут, а сам рынок испытывает стагнацию. «Все существенные изменения ландшафта спутниковой отрасли сейчас, как правило, обусловлены помехами и авариями на космических аппаратах», — отметил он.
Директор по маркетингу Национальной спутниковой компании (бренд «Триколор») Михаил Гринь также отметил умеренный рост рынка спутникового телевидения. «По итогам прошлого года абонентская база компании составила 12,363 млн домохозяйств. При этом количество новых спутниковых клиентов выросло на 10% по сравнению с 2024 годом», — сказал он.
По словам Кирилла Махновского, ни один российский оператор спутникового телевидения не использует FTA-модель в чистом виде. Этот тезис подтвердил и представитель МТС — он отметил, что доля абонентов, имеющих доступ по FTA, в базе спутникового ТВ МТС «ничтожна», чаще всего это те пользователи, которые живут вне зоны цифрового эфирного наземного вещания. «Мы скорее видим обратную тенденцию, многие из абонентов, которые могли бы ограничиться таким доступом, переходят на расширенные платные пакеты. С учетом наличия множества замещающих стриминговых технологий и перехода в интернет смотрения, в том числе, мультиплексов (пакет каналов, вещающих на одной частоте. — РБК), не ожидаем увеличения доли смотрения по модели FTA», — отметил он.
Михаил Гринь говорит, что «Триколор» не применяет модель FTA, но в продуктовом портфеле есть подписка с ограниченным перечнем каналов на длительный срок, вплоть до 10 лет. «Такое решение можно сопоставить с FTA-форматом, но массовой тяги к подобным предложениям мы не фиксируем», — отметил он, дополнив, что наиболее востребованным продуктом является флагманская подписка с 300 каналами, возможностью просмотра через спутник и интернет с тремя кинотеатрами.
Зачем в России нужно спутниковое ТВ.
Аналитики TelecomDaily указывают, что рынок спутникового ТВ является критически важным сегментом для такой страны, как Россия. Для 35−40% территории этот вид вещания является единственным массовым каналом доставки ТВ-сигнала, в частности, в Сибири, на Дальнем Востоке, северных территориях и горных районах, а также в населенных пунктах с числом жителей до 500 человек. «Ни эфир (эфирное ТВ. — РБК), ни мобильный интернет не обеспечивают сопоставимого покрытия», — говорится в исследовании. В малых городах и селах доля спутникового ТВ среди домохозяйств превышает 60%, а в городах-миллионниках — 25−30%. Спутниковое ТВ в России — «это не исчезающий технологический артефакт, а устойчивый сегмент рынка платного и бесплатного ТВ, критически важный для территориально распределенной страны». Оно обеспечивает около четверти всей абонентской базы платного ТВ (составляла 55,6 млн по итогам 2025-го) и около 20% выручки этого рынка (151,9 млрд руб.).
Совокупная стоимость владения (TCO) доставки сигнала в малонаселенных и сельских районах у спутникового ТВ в 3−5 раз ниже, чем при подключении абонента через кабель или LTE. Так, подключение одного абонента на территории с низкой плотностью населения через вышку LTE будет стоит 35 тыс. руб., для кабельного провайдера — 25 тыс. руб., для провайдера IPTV — 22 тыс. руб., а спутниковый оператор потратит 5 тыс. руб.
При этом спутниковое ТВ продолжает работать при разрушении наземной инфраструктуры (стихии, диверсии, аварии). А внедрение новых технологий — ресиверов, позволяющих получать сигнал в стандартах высокой четкости (4K/UHD), онлайн-кинотеатров, систем рекомендации контента, в том числе с применением искусственного интеллекта, интеграции со спутниками, обеспечивающими доступ в интернет и пр. — превращают спутниковое ТВ из «просто тарелки с ресивером» в современную технологию.
В исследовании отмечается, что после потери спутника «Экспресс-АТ1» в марте этого года «в обществе развернулась дискуссия о целесообразности развития технологии в целом — когда авария на одном аппарате приводит к перебоям у миллионов пользователей». Этот спутник управлялся ФГУП «Космическая связь» и обеспечивал покрытие на территории Урала, Сибири и частично — Западной России. С него вели вещание «Русский мир», а также «НТВ плюс» и «Триколор». Из-за проблем все абоненты первого остались без телевидения, абонентов «Триколора» и «НТВ плюс» ситуация коснулась частично, поскольку это был не единственный спутник, который используют эти операторы. Аппарат был запущен в 2014 году и должен был проработать 15 лет. Впоследствии «Триколор», «НТВ плюс» и «Русский мир» восстановили сигнал у абонентов, арендовав мощности на других спутниках.
Выявленная уязвимость спутникового ТВ «одновременно обеспечивает технологии ее преимущества — сигнал с одного спутника покрывает огромную территорию, качество сигнала не зависит от перегрузки или сбоев локального интернета, в удаленных регионах другой стабильный доступ к ТВ зачастую отсутствует», пишут авторы исследования. «При этом повседневная надежность спутниковой инфраструктуры чрезвычайно высока. Что же касается единичных крупных аварий, то справиться с их последствиями позволяет резервная емкость, перераспределение нагрузки и использование уже доступных современных технологий (гибрид спутникового ТВ с IPTV/OTT)», — говорится в исследовании.
Денис Кусков подчеркивает, что авария со спутником «Экспресс-АТ1» не привела к массовому уходу абонентов и не изменила спрос на услугу в отдаленных регионах. В то же время инцидент показал, что спутниковое ТВ критически важно для миллиона домохозяйств, находящихся за пределами зоны качественного широкополосного доступа в интернет, а устойчивость рынка определяется наличием резервной спутниковой инфраструктуры и гибридных схем, перечислил глава TelecomDaily. Сейчас, по его словам, существует проблема недостаточного резервирования. В частности, полноценная замена «Экспресс-АТ1» должна появиться на орбите только к 2029−2030 годам.