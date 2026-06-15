Абоненты спутникового ТВ в России стали реже покупать подписки

В исследовании отмечается, что после потери спутника «Экспресс-АТ1» в марте этого года «в обществе развернулась дискуссия о целесообразности развития технологии в целом — когда авария на одном аппарате приводит к перебоям у миллионов пользователей». Этот спутник управлялся ФГУП «Космическая связь» и обеспечивал покрытие на территории Урала, Сибири и частично — Западной России. С него вели вещание «Русский мир», а также «НТВ плюс» и «Триколор». Из-за проблем все абоненты первого остались без телевидения, абонентов «Триколора» и «НТВ плюс» ситуация коснулась частично, поскольку это был не единственный спутник, который используют эти операторы. Аппарат был запущен в 2014 году и должен был проработать 15 лет. Впоследствии «Триколор», «НТВ плюс» и «Русский мир» восстановили сигнал у абонентов, арендовав мощности на других спутниках.