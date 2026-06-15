С 8 по 18 июня для обучающихся кадетской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова проходят учебные сборы по основам военной службы. 80 воспитанников кадетской школы, прошедших медосмотр, живут по расписанию, максимально приближенному к армейскому. Сборы с обучающимися школы проходят в воинской части, закреплённой за образовательной организацией, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
«В рамках учебных сборов будут проведены спортивные и патриотические мероприятия, профориентационная работа», — говорится в сообщении.
Занятия ведут учителя, инструкторы центра «Воин» и действующие военнослужащие. В программе у ребят: строевая и огневая подготовка, инженерное дело, военная медицина (тактическая) и другие дисциплины. По результатам учебных сборов обучающиеся получат оценки.
Кадеты хабаровской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова проходят военные сборы. Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
Кадеты хабаровской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова проходят военные сборы. Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
Кадеты хабаровской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова проходят военные сборы. Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
Кадеты хабаровской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова проходят военные сборы. Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
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«Дорогие кадеты! Вы — будущее нашего края и всей России. Я желаю вам успешно освоить программу, проявить выдержку, мужество и ответственность. Пусть этот опыт закалит ваш характер, поможет выбрать жизненный путь и навсегда останется в памяти как яркое событие юности. Берегите друг друга, строго соблюдайте правила техники безопасности и возвращайтесь домой повзрослевшими, сильными и уверенными в себе людьми», — приветствовал участников вице-губернатор Артем Мельников.
Отметим, важной частью сборов стала подготовка к празднованию Дня России. Кадеты представили показательные выступления на торжественном мероприятии 12 июня.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что юные хабаровчане стали победителями XVI военно-патриотического слета «Кадеты Отечества». Воспитанники 87-й школы продемонстрировали превосходные результаты, заняв лидирующие позиции сразу в двух категориях. Команда из краевой столицы оказалась лучшей в конкурсе строевой подготовки и исполнения песен. Кроме того, хабаровским ребятам не было равных в спортивных испытаниях, где оценивались сила и выносливость.