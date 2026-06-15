Кадеты хабаровской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова проходят военные сборы

«Дорогие кадеты! Вы — будущее нашего края и всей России. Я желаю вам успешно освоить программу, проявить выдержку, мужество и ответственность. Пусть этот опыт закалит ваш характер, поможет выбрать жизненный путь и навсегда останется в памяти как яркое событие юности. Берегите друг друга, строго соблюдайте правила техники безопасности и возвращайтесь домой повзрослевшими, сильными и уверенными в себе людьми», — приветствовал участников вице-губернатор Артем Мельников.