Цискаридзе откровенно рассказал о детстве: «Тщеславия у мальчика больше, чем сам мальчик»

«Он очень быстро меня просчитал, сразу сказал, что тщеславия у мальчика больше, чем сам мальчик. Он прекрасно понимал, что слезы у меня очень близко, что я от волнения могу допускать технические ошибки. И он тренировал мой организм очень жестко. Он меня вытренировал, научил в состоянии истерики выходить на сцену и не ошибиться, пока слезы не высохли», — вспоминает Николай.