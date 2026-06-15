В РФ стартовало первое комплексное исследование пациентов с редким заболеванием

Первичная цилиарная дискинезия является редким наследственным заболеванием, которое встречается примерно у одного из 7,5 тыс. человек. Из-за генетических нарушений реснички на поверхности дыхательных путей теряют способность нормально двигаться, что приводит к хроническим воспалительным процессам, развитию бронхоэктазов и другим тяжелым осложнениям. По словам профессора кафедры пульмонологии Сеченовского университета Вилии Гайнитдиновой, заболевание затрагивает не только органы дыхания, но и другие системы организма, включая репродуктивную. Также ПЦД может сопровождаться нарушением расположения внутренних органов. В связи с этим своевременная диагностика имеет ключевое значение для сохранения качества жизни пациентов.