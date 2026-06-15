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Британскую надзирательницу осудили за роман с заключенным-убийцей

В Великобритании сотрудницу тюрьмы строгого режима Белмарш уличили в запретных отношениях с заключенным. Об этом во вторник, 9 июня, пишет Daily Mail.

В Великобритании сотрудницу тюрьмы строгого режима Белмарш уличили в запретных отношениях с заключенным. Об этом во вторник, 9 июня, пишет Daily Mail.

30-летняя надзирательница Мишель Молвер попала под суд за роман с 23-летним Кемаем Матюриным, который отбывал наказание за участие в убийстве 20-летнего мужчины. Он оказался за решеткой в 16 лет.

Молвер познакомилась с Матюриным, поскольку отвечала за трудоустройство заключенных после освобождения. Она призналась, что целовалась с преступником в мастерской и отправляла ему письма, однако заявила, что не считает это преступлением, говорится в материале.

Ранее в США бывшую главу города Де-Риддер (штат Луизиана) приговорили к трем месяцам тюрьмы за совращение и изнасилование 16-летнего подростка, который оказался другом ее сына. Как установило следствие, женщина устроила вечеринку у бассейна в честь дня рождения сына, выпивала с подростками, будучи в купальнике, флиртовала с одним из них, после чего увела школьника в дом и вступила с ним в половую связь на глазах у своих детей, которые видели происходящее через окно.

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