Британскую надзирательницу осудили за роман с заключенным-убийцей

Ранее в США бывшую главу города Де-Риддер (штат Луизиана) приговорили к трем месяцам тюрьмы за совращение и изнасилование 16-летнего подростка, который оказался другом ее сына. Как установило следствие, женщина устроила вечеринку у бассейна в честь дня рождения сына, выпивала с подростками, будучи в купальнике, флиртовала с одним из них, после чего увела школьника в дом и вступила с ним в половую связь на глазах у своих детей, которые видели происходящее через окно.