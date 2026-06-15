Прокуратура оспорила сдачу земли у Александровских озер бывшему главе поселка

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Руслан Волик получил землю в аренду на 49 лет без торгов под строительство четырех гостиничных домиков. Договор аренды был заключен без конкурсных процедур, поскольку на спорном участке к тому моменту находилось здание гостиничного дома площадью чуть больше 100 кв. м. Прокуратура считает сделку незаконной из-за размеров предоставленного в аренду участка. В частности, его площадь превышает площадь дома в 170 раз. При этом, согласно законодательству, предприниматель мог получить в аренду на льготных условиях лишь землю такой площади, которая необходима для нормальной эксплуатации расположенного на ней объекта. Предоставление 17,2 тыс. кв. м земли прокуратура посчитала несоразмерным.