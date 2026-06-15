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В Хабаровске пьяный водитель минивэна устроил погоню с Росгвардией

Остановить минивэн удалось на одном из регулируемых перекрёстков: росгвардейцы заблокировали движение машины и задержали лихача.

В Хабаровске сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего водителя Toyota Voxy, который, по предварительным данным, сел за руль пьяным и пытался скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного округа ФСВНГ РФ.

Около 11:00 бойцы находились на автозаправке в районе улицы Суворова и заметили водителя минивэна Toyota Voxy с признаками алкогольного опьянения. Увидев правоохранителей, мужчина передумал заправляться и выехал с территории АЗС.

Группа задержания решила проследовать за автомобилем. Водитель ехал с превышением скорости, совершал опасные манёвры и не реагировал на требования остановиться.

Остановить минивэн удалось на одном из регулируемых перекрёстков. Росгвардейцы заблокировали движение машины и задержали лихача.

При проверке выяснилось, что за рулём находился 34-летний хабаровчанин, у которого были явные признаки опьянения. Ранее его уже лишали права управления транспортными средствами.

Для дальнейшего разбирательства водителя и автомобиль передали экипажу ДПС, который вызвали на место.