Врач-кардиолог Козик предупредила об опасности теплового удара в машине в жару

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Получить тепловой удар в автомобиле можно даже при наличии кондиционера — из-за духоты в салоне и перегрева кузова, например, в пробке. При этом попытки охладить машину на максимум в пик зноя могут обернуться поломкой двигателя, сообщила ТАСС врач-кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук Валентина Козик.
«Есть вероятность получить тепловой удар через стекло, особенно это касается водителей, которые едут на дальние расстояния или стоят в пробках по два-два с половиной часа. Кондиционеры во всех машинах разные, но не рекомендуется включать их на полную мощность в самую жару, потому что это может привести к поломке двигателя», — сказала Козик.
Врач уточнила, что главную опасность в заторе представляет именно духота, однако от прямых солнечных лучей кожу тоже лучше закрывать, несмотря на автомобильное стекло. «Это абсолютно не оздоравливает организм, особенно в часы зноя и интенсивного солнца, то есть в обеденное время. Прямые лучи в машине безусловно опасны так же, как и на открытом пространстве», — отметила кардиолог.
При этом она отметила, что перегрев организма часто сопровождается нарастающей слабостью, головокружением, головной болью и тошнотой. В условиях закрытого пространства человек может не сразу заметить критическое состояние, которое при отсутствии свежего воздуха быстро приводит к спутанности сознания или обмороку.
Врач также подчеркнула, что в 30-градусную жару салон за считаные минуты превращается в духовку, поэтому в припаркованном автомобиле категорически нельзя оставлять детей и животных. Она пояснила, что приоткрытое окно помогает только во время движения, а на стоянке оно бесполезно, так как кузов и пластик стремительно нагреваются. «Это абсолютно непрогнозируемо, что может случиться с ребенком или питомцем. Им может резко стать хуже, и это способно привести к самым печальным последствиям», — заключила Козик.