Врач-кардиолог Козик предупредила об опасности теплового удара в машине в жару

Врач также подчеркнула, что в 30-градусную жару салон за считаные минуты превращается в духовку, поэтому в припаркованном автомобиле категорически нельзя оставлять детей и животных. Она пояснила, что приоткрытое окно помогает только во время движения, а на стоянке оно бесполезно, так как кузов и пластик стремительно нагреваются. «Это абсолютно непрогнозируемо, что может случиться с ребенком или питомцем. Им может резко стать хуже, и это способно привести к самым печальным последствиям», — заключила Козик.