Свидание снежных барсов с элементами флирта попало на видео в заповеднике на юге Красноярского края

В Саяно-Шушенском заповеднике показали уникальные кадры знакомства двух снежных барсов — самки по кличке Хулиганка и самца Межела.
Перед объективом фотоловушки состоялось их свидание с элементами кошачьей нежности и флирта.
На кадрах видно, как молодая своенравная самка проявляет повышенный и даже навязчивый интерес к кавалеру: при встрече она не стесняется и «бодает» его лбом, сопровождая это действие низким ворчанием. Самец, которому около четырёх лет, отвечает на этот натиск со сдержанностью: он прижимается к земле, демонстрируя доверие, после чего пара приступает к совместным кувырканиям и изучению друг друга.
Как рассказал старший научный сотрудник заповедника Роман Афанасьев, для непосвященного такое поведение может показаться агрессией, но для ирбисов это — язык симпатии и знак приветствия:
«Это не просто игра, а приветственный ритуал знакомства. Хулиганка только что отделилась от матери и находится в активном поиске индивидуального участка. Самец Межел — новый обитатель заповедника: он пришел с кластерного участка “Хан-Дээр” заповедника “Убсунурская котловина” в конце декабря 2025 года и сейчас также определяет границы своей территории. На данный момент их участки обитания накладываются друг на друга. В следующем брачном периоде существует большая вероятность образования пары, которая может дать потомство и пополнить популяцию западно-саянской группировки. Хотя снежные барсы считаются одиночками, эти кадры доказывают обратное. Ирбисы — социальные животные, способные к сложным коммуникациям между сородичами и вне периода размножения. Сейчас для Межела и Хулиганки всё только начинается. А пока мы можем лишь наблюдать за их первыми робкими шагами навстречу друг другу».
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