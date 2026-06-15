Свидание снежных барсов с элементами флирта попало на видео в заповеднике на юге Красноярского края

«Это не просто игра, а приветственный ритуал знакомства. Хулиганка только что отделилась от матери и находится в активном поиске индивидуального участка. Самец Межел — новый обитатель заповедника: он пришел с кластерного участка “Хан-Дээр” заповедника “Убсунурская котловина” в конце декабря 2025 года и сейчас также определяет границы своей территории. На данный момент их участки обитания накладываются друг на друга. В следующем брачном периоде существует большая вероятность образования пары, которая может дать потомство и пополнить популяцию западно-саянской группировки. Хотя снежные барсы считаются одиночками, эти кадры доказывают обратное. Ирбисы — социальные животные, способные к сложным коммуникациям между сородичами и вне периода размножения. Сейчас для Межела и Хулиганки всё только начинается. А пока мы можем лишь наблюдать за их первыми робкими шагами навстречу друг другу».