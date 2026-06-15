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РТРС временно отключит телевещание в трех районах Омской области

Работы на станциях пройдут 15—17 июня.

Источник: Комсомольская правда

Жителей трех районов Омской области предупредили о временном прекращении телевещания. Причина — профилактические работы на станциях. Об этом РТРС сообщила 14 июня.

Сегодня, 15 числа, с 11:00 до 17:00 сигнал пропадет в поселке Ачаирском. Во вторник, 16 июня, в то же время — в селе Крестики, а 17 июня с 08:00 до 17:00 — в Черлаке. Не будут доступны мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2. Жители временно не смогут смотреть «Первый канал», «Россию 1», «НТВ», «Матч ТВ», «Пятый канал», «Карусель», «Россию К», «ОТР», «ТВ Центр», «ТНТ», «СТС», «Пятницу» и другие центральные телеканалы.

В Черлаке дополнительно отключат «Радио России».

Специалисты предупредили, что сроки проведения работ могут корректироваться. В случае неблагоприятной погоды профилактику перенесут или отменят.