РТРС временно отключит телевещание в трех районах Омской области

Сегодня, 15 числа, с 11:00 до 17:00 сигнал пропадет в поселке Ачаирском. Во вторник, 16 июня, в то же время — в селе Крестики, а 17 июня с 08:00 до 17:00 — в Черлаке. Не будут доступны мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2. Жители временно не смогут смотреть «Первый канал», «Россию 1», «НТВ», «Матч ТВ», «Пятый канал», «Карусель», «Россию К», «ОТР», «ТВ Центр», «ТНТ», «СТС», «Пятницу» и другие центральные телеканалы.