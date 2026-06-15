Гепатолог Дианова: хронический стресс повышает риск язвенной болезни у мужчин

Специалист объяснила, что данное заболевание является многофакторным. Помимо стресса, к его появлению могут привести наличие бактерии хеликобактер пилори. Отсутствие нормального режима питания несет не меньшие риски, как и пагубные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. А в сочетании данные факторы приводят к необходимости хирургического вмешательства.