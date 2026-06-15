Самый удачливый рыбак «РыбаФеста» в Бикинском округе выловил 46 рыб

— «РыбаФест» стал ещё теплее, ярче и вкуснее. Но самое главное — он показал, как много у нас талантливых, активных, неравнодушных людей. Говорим «спасибо» всем, кто был с нами — участникам, гостям, организаторам. И уже сейчас — приглашаем всех на следующий год, кто готов стать частью этого большого, тёплого праздника! — подытожила глава Бикинского округа Олеся Положенцева.