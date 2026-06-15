Самый удачливый рыбак «РыбаФеста» в Бикинском округе выловил 46 рыб

Традиционный праздник вкуса и единения «РыбаФест» состоялся в Бикинском округе. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году в соревнования включились 12 команд, в том числе были участники и из Китая.
Начался фестиваль с конкурса «Рыбалка». Любители клева могли посоревноваться в номинации на самую большую пойманную рыбу или на самый большой вес улова.
— Так, молодой участник конкурса Ярослав Фомин стал победителем сразу в двух номинациях: «Первая пойманная рыба» и «Самый удачливый рыбак» (на счету юного рыболова 46 пойманных рыбешек), — проинформировали в администрации Бикинского округа.
После — стартовал конкурс «Уха», который позволял участникам предложить свой вариант приготовления этого известного блюда: классический ли, или фирменный семейный. Уровень каждой команды был довольно высок, определить явного лидера было трудно. Поэтому помимо дипломов за первое место, были предусмотрены и различные номинации для каждого из участников.
Пока одни варили и раздавали угощения гостям праздника, другие соревновались в скорости, ловкости и умении поймать баланс во время фестиваля Сапфест". Также присутствующие могли принять участие в мастер-классах, в конкурсах. Была подготовлена развлекательная и праздничная концертная программа.
— «РыбаФест» стал ещё теплее, ярче и вкуснее. Но самое главное — он показал, как много у нас талантливых, активных, неравнодушных людей. Говорим «спасибо» всем, кто был с нами — участникам, гостям, организаторам. И уже сейчас — приглашаем всех на следующий год, кто готов стать частью этого большого, тёплого праздника! — подытожила глава Бикинского округа Олеся Положенцева.