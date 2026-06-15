В Пермском УФАС назначен новый замруководителя

Со 2 июня 2026 года должность замруководителя Пермского УФАС России заняла Галина Ужегова, сообщает пресс-служба ведомства. Госпожа Ужегова работает в антимонопольной службе с 2012 года. Имеет классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса. В должности заместителя она курирует работу ведомства в сфере контроля на товарных рынках и экономической конкуренции.