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В Пермском УФАС назначен новый замруководителя

Со 2 июня 2026 года должность замруководителя Пермского УФАС России заняла Галина Ужегова, сообщает пресс-служба ведомства. Госпожа Ужегова работает в антимонопольной службе с 2012 года. Имеет классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса. В должности заместителя она курирует работу ведомства в сфере контроля на товарных рынках и экономической конкуренции.

Со 2 июня 2026 года должность замруководителя Пермского УФАС России заняла Галина Ужегова, сообщает пресс-служба ведомства. Госпожа Ужегова работает в антимонопольной службе с 2012 года. Имеет классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса. В должности заместителя она курирует работу ведомства в сфере контроля на товарных рынках и экономической конкуренции.