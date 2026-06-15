Омский филиал фонда «Защитники Отечества» отметил 3 года

Участникам СВО и их семьям два слова — Фонд защитников — говорят о многом и важном. Региональный отдел работает не только в областном центре, его представительства есть и в районах области. Сюда идут за помощью, советом, поддержкой. Здесь трудятся 55 человек — символичное совпадение с кодом региона. Команда принимает обращения не только от жителей Омской области, но и от действующих военнослужащих в зоне спецоперации, а также от участников СВО и их близких из других регионов.