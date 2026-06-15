Омский филиал фонда «Защитники Отечества» отметил 3 года

Руководитель филиала Наталья Чайка рассказала о буднях фонда, самых частых запросах и о том, как сотрудники сохраняют силы, помогая людям в сложных ситуациях.
Код региона и число сердец.
Участникам СВО и их семьям два слова — Фонд защитников — говорят о многом и важном. Региональный отдел работает не только в областном центре, его представительства есть и в районах области. Сюда идут за помощью, советом, поддержкой. Здесь трудятся 55 человек — символичное совпадение с кодом региона. Команда принимает обращения не только от жителей Омской области, но и от действующих военнослужащих в зоне спецоперации, а также от участников СВО и их близких из других регионов.
«Это огромный психологический труд. Бессонные ночи, судьбы людей, в основном горе человеческое, но мы служим Отечеству так же, как наши ребята на передовой и ждём победы, потому что после неё наша работа только увеличится, но это уже будет совсем другая история», — говорит Наталья Чайка.
Путь к новой жизни.
Особая тема — поддержка тех, кто потерял сына или мужа. В фонде работает клуб матерей погибших бойцов и сообщество вдов.
«Каждую новую маму встречают в объятиях. У них одно горе на всех. Мы не сможем полностью вычистить голову от боли. Но сделать так, чтобы она не жила этим постоянно — в наших силах. Вдовы возвращаются к жизни, учатся жить по-другому».
Адаптироваться к мирной жизни бойцам помогают через спорт. Ветераны активно участвуют в соревнованиях не только регионального, но и федерального уровня. Например, недавно местная команда по следж-хоккею одержала победу в турнире СФО.
«У нас широкий спектр спортивных направлений: кёрлинг, пауэрлифтинг, метание ножей, волейбол сидя, армрестлинг, настольный теннис, футбол на колясках, — рассказывает Наталья Чайка. — Ветераны могут прийти в фонд, обратиться к координатору или напрямую в учреждения министерства спорта. Также мы сотрудничаем с частными спортивными организациями».
Открыт демонстрационно-просветительский центр, где можно познакомиться с видами спорта, представленными на территории Омского Прииртышья.
Не верьте всему.
Наталья Чайка предостерегает от мошенников: «В последнее время участились случаи рассылки СМС от моего имени и имени сотрудников с приглашением прийти и получить бесплатно земельный участок. Мы такие сообщения не рассылаем. Это мошенники. Фонд не награждает, не выдаёт денег и не хранит личные дела. Наша задача — помочь всё это получить, содействовать, составлять обращения, ходить в прокуратуру, если надо», — объясняет руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Чайка.
Кроме того, тревогу у специалистов фонда вызывает активное участие родных и близких бойцов СВО в чатах соцсетей и мессенджеров.
«Жёны, матери вступают в открытые чаты, где обсуждают поиск своих мужчин. Оставляют фамилии, номера, геолокацию. Это общедоступно. Мошенники пользуются их горем, возникают серьёзные проблемы».
Эмоциональная нагрузка.
Работа с людьми, переживающими тяжёлые ситуации, требует большой эмоциональной устойчивости.
«У наших сотрудников высокий уровень эмпатии, — отмечает Наталья Чайка. — Невозможно отключиться от проблем, с которыми к тебе приходят, но жить ими постоянно — непрофессионально. Мы научились с этим работать. Например, когда приходит мама 20-летнего сына, единственного ребёнка, пропавшего без вести, наша задача — максимально понять её и помочь».
Все координаторы проходят обучение деловому этикету, психологии, навыкам общения в стрессовых ситуациях.
Поддержка рядом.
Кто получает выплаты при гибели бойца?
Очерёдность: родители → супруга (в законном браке) → дети. Если их нет — совершеннолетние дети. Если и их нет — братья и сёстры (с документами о родстве). Выплаты делятся в равных долях.
Как получить путёвку в детский оздоровительный лагерь для ребёнка участника СВО?
Участники СВО имеют внеочередное право на получение путёвки. Компенсация положена членам семей погибших.
Куда обращаться бойцу, если не выдают личное дело?
Пишете обращение на воинскую часть. Если не отвечают — фонд подключает прокуратуру. Денежный аттестат теперь только в электронном виде (через «Алушту»).
Что делать, если после заключения контракта не пришли выплаты от минобороны и региона?
Выплаты начинаются с момента закрепления бойца за военной частью. Стандартный срок начисления — от 1 до 3 месяцев.
Если прошло больше 4 месяцев — приходите в фонд. На территории работает Военно-социальный центр, сделают запрос в воинскую часть или пункт отбора через программу «Алушта».
Может ли супруга обратиться в фонд от имени мужа, который сейчас на СВО?
Да, она может представлять интересы мужа при наличии нотариальной доверенности.