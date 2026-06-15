В Ростове продолжается работа по увеличению количества точек бесплатного Wi-Fi

Доступ к интернету сегодня — это необходимость для работы, учебы и связи с близкими. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин и председатель городской Думы Лидия Новосельцева проверили работу одной из новых зон доступа в парке имени М. Горького. Компания «МТС» открыла здесь точку бесплатного интернета, приурочив это событие ко Дню России. Для обеспечения уверенного сигнала в самых популярных местах отдыха было установлено десять точек с Wi-Fi-оборудованием. Теперь бесплатный интернет покрывает центральные прогулочные аллеи, центральную эстраду, парк аттракционов и смотровую площадку. Воспользоваться им может любой желающий: достаточно выбрать на своём устройстве сеть «MTS FREE» и пройти короткую авторизацию. — Сделан еще один шаг в развитии современной инфраструктуры города, — отметил Александр Скрябин. — Ранее бесплатным Wi-Fi были оснащены 50 современных остановочных комплексов. Для нас важно обеспечить ростовчан бесплатным интернетом, если он необходим за пределами дома, чтобы быть с близкими всегда на связи. В планах — увеличивать зоны доступа к бесплатному интернету по городу. Об этом сообщил сайт администрации Ростова.