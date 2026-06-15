По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске ожидается стабильно теплая погода, хотя без осадков также не обойдется. Сегодня, 15 июня, синоптики обещают дождь, а также +25 днем и +11 ночью.
Завтра днем незначительно похолодает до +23, однако к вечеру температура составит +16. Возможен дождь.
В среду, помимо дождя, ожидается +26 днем и +16 ночью.
В четверг обойдется без осадков. Днем синоптики обещают +23, а к вечеру похолодает до +10.
В пятницу, 19 июня, потеплеет до +26 днем и +11 ночью.
В субботу ожидается +26 и +13 в светлое и темное время суток.
В воскресенье максимальная температура составит +25 днем и +15 ночью.