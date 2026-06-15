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На этой неделе в Красноярске ожидается стабильно теплая погода

Максимальная температура днем составит +26 градусов.

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске ожидается стабильно теплая погода, хотя без осадков также не обойдется. Сегодня, 15 июня, синоптики обещают дождь, а также +25 днем и +11 ночью.

Завтра днем незначительно похолодает до +23, однако к вечеру температура составит +16. Возможен дождь.

В среду, помимо дождя, ожидается +26 днем и +16 ночью.

В четверг обойдется без осадков. Днем синоптики обещают +23, а к вечеру похолодает до +10.

В пятницу, 19 июня, потеплеет до +26 днем и +11 ночью.

В субботу ожидается +26 и +13 в светлое и темное время суток.

В воскресенье максимальная температура составит +25 днем и +15 ночью.