Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге появится маршрут о многонациональной истории города

В Екатеринбурге запустят исторический маршрут.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге запустят туристический маршрут, посвященный многонациональной истории города. Он покажет столицу Урала как многокультурный город через исторические объекты и известных людей, таких как Василий Татищев, братья Агафуровы и Эдуард Россель.

— Планируется как пешеходный, так и автобусный маршруты. Прогулка стартует от памятника основателям города Татищеву и де Геннину, а финиширует у арт-объекта «Уральский многолог», — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Автобусный маршрут начнется там же, а завершится, а площадке у музейного комплекса «Россия — моя история».

Сейчас идет прием заявок от экскурсоводов на право проведения экскурсий. Их рассмотрят в период с 1 по 3 июля, а после пригласят кандидатов на аккредитацию, которая пройдет 13 июля.