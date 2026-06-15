В одном ряду с Тайсоном, Али, Мейвезером: Головкин официально вошел в элиту мирового бокса

После перехода в профессионалы Геннадий Головкин утвердился в статусе одного из самых доминирующих чемпионов среднего веса в XXI веке. В его активе 45 поединков и 42 победы, 37 из которых были одержаны нокаутом. На протяжении своей карьеры он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO, престижным поясом журнала The Ring и долгое время возглавлял мировой рейтинг P4P (pound-for-pound).