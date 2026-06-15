Волгоградская область вошла в топ-30 лучших регионов по социально-экономическому развитию

В исследовании подчёркивается устойчивость социально-экономического положения Волгоградской области и средняя динамика показателей. Такие данные говорят о благоприятной почве для развития бизнеса, надёжных соцгарантиях для населения и привлекательности субъекта для инвестиций среднего уровня и федеральных субсидий.