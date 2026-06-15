«Кадровый потенциал будущего»: в Красноярском крае будут готовить «цифровых горняков»

В Красноярске подписано соглашение о создании образовательно-производственного кластера горнодобывающей отрасли «Цифровой карьер».
Он объединит СУЭК-Красноярск, Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева, Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса, Сибирский федеральный университет и Бородинскую среднюю общеобразовательную школу № 1.
Кластер создан в рамках регионального проекта «Профессионалитет для всех» и отвечает задачам, поставленным губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым по обеспечению экономики региона квалифицированными кадрами и развитию практико-ориентированного образования.
Министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова отметила, что «Цифровой карьер» стал примером объединения усилий государства, образования и бизнеса.
«Кластер призван готовить не просто горняков, а “цифровых горняков” — специалистов, владеющих геоинформационными системами, лазерным сканированием и современной карьерной техникой. Важно, что в образовательный процесс будут вовлечены специалисты предприятий, а обучение станет максимально приближенным к реальному производству», — подчеркнула министр.
В учебных заведениях создадут семь современных лабораторий и специализированных классов. Студенты будут осваивать геологическое и маркшейдерское программное обеспечение, системы нивелирования и другие цифровые инструменты, которые уже применяются на современных горнодобывающих предприятиях.
По словам директора по экономике и финансам СУЭК-Красноярск Андрея Великосельского, кластер позволит готовить востребованных специалистов с учетом реальных потребностей отрасли. Работодатели будут участвовать в оснащении лабораторий, разработке образовательных программ, организации практики, профориентации и дальнейшем трудоустройстве выпускников.
«Он дает возможность готовить специалистов высокой квалификации. Важно, что студенты будут изучать технологии, которые уже используются на наших предприятиях. Уверен, это повысит качество подготовки и адаптации молодых специалистов и поможет привлечь новые кадры в одну из ключевых отраслей экономики Красноярского края», — отметил Андрей Великосельский.
Особенность проекта — непрерывная образовательная траектория «школа — техникум — вуз — работодатель». Бородинская СОШ № 1 станет профориентационным партнером кластера. Сегодня глубокое погружение в угледобывающую отрасль здесь уже ведется в Профклассах. ФМ. Создание кластера позволит расширить эту работу и сделать её доступной для большего числа школьников, заинтересованных в технических и инженерных специальностях.
К проекту также присоединится Сибирский федеральный университет. Интеграция программ техникума и вуза позволит выстроить непрерывный маршрут обучения — от первой рабочей профессии до инженерных компетенций.
Такое сотрудничество важно не только для учебных заведений и компании, но и для муниципалитетов: оно помогает закреплять молодежь на территориях и создавать условия для профессионального роста. Первый заместитель главы Рыбинского муниципального округа Андрей Дворянчик назвал создание кластера ответом на вызовы времени.
«Горная промышленность стремительно меняется, внедряются новые технологии, и наша задача — подготовить специалистов, способных эффективно работать в новых условиях. “Цифровой карьер” — пример партнерства, которое формирует кадровый потенциал будущего», — подчеркнул он.
Стоит отметить, что СУЭК-Красноярск не первый год является индустриальным партнером регионального проекта «Профессионалитет для всех». Компания участвует в развитии образовательно-производственных кластеров «Промышленный инжиниринг» на базе Назаровского аграрного техникума имени А. Ф. Вепрева и «Энергостарт», в рамках которого сотрудничает с Шарыповским многопрофильным колледжем и Назаровским энергостроительным техникумом. В НЭСТе в 2027 году откроется специальность «Открытые горные работы», а уже в этом году Компания приобретает для студентов тренажер экскаватора ЭКГ-10.
Новый кластер «Цифровой карьер» станет еще одним шагом в развитии современной системы подготовки кадров для экономики Красноярского края.