«Кадровый потенциал будущего»: в Красноярском крае будут готовить «цифровых горняков»

Стоит отметить, что СУЭК-Красноярск не первый год является индустриальным партнером регионального проекта «Профессионалитет для всех». Компания участвует в развитии образовательно-производственных кластеров «Промышленный инжиниринг» на базе Назаровского аграрного техникума имени А. Ф. Вепрева и «Энергостарт», в рамках которого сотрудничает с Шарыповским многопрофильным колледжем и Назаровским энергостроительным техникумом. В НЭСТе в 2027 году откроется специальность «Открытые горные работы», а уже в этом году Компания приобретает для студентов тренажер экскаватора ЭКГ-10.