Швеция разгромила Тунис на старте чемпионата мира по футболу

Главным героем матча стал Ясин Аяри, оформивший дубль. Также в составе шведов отличились Александер Исак, Виктор Дьёкереш и Маттиас Сванберг. Единственный гол у тунисцев забил Омар Рекик.
Благодаря победе сборная Швеции возглавила таблицу группы F. В другом матче квартета Нидерланды и Япония сыграли вничью — 2:2.
Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.
Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.Читать дальше