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Швеция разгромила Тунис на старте чемпионата мира по футболу

Сборная Швеции уверенно обыграла команду Туниса со счётом 5:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Мексике.

Главным героем матча стал Ясин Аяри, оформивший дубль. Также в составе шведов отличились Александер Исак, Виктор Дьёкереш и Маттиас Сванберг. Единственный гол у тунисцев забил Омар Рекик.

Благодаря победе сборная Швеции возглавила таблицу группы F. В другом матче квартета Нидерланды и Япония сыграли вничью — 2:2.

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