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Учёные ЧелГУ рассказали об уникальной находке в пригороде Челябинска

В пригороде Челябинска обнаружили следы древних укреплений.

Источник: Комсомольская правда

Учёные ЧелГУ подтвердили, что одно из поселений бронзового века в пригороде Челябинска было крепостью и самым северным поселением народа, создавшего Аркаим.

«Крепость» с прямоугольной формой, окружённая рвом и стеной, имела жилые постройки внутри. Фрагменты керамики синташтинской культуры подтверждают, что это поселение Аркаима. Об этом сообщил Фёдор Петров, заместитель директора Учебно-научного центра ЧелГУ. Университет подтвердил, что постройки древних индоевропейцев в Южном Зауралье четыре тысячи лет назад включали общий план, единую стену вокруг поселения и ров.

Ранее KP.RU сообщил, что учёные обнаружили интересную находку у Эрмитажа. Отмечается, что в болоте была найдена деревянная кисть руки с шестью пальцами.