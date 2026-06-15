Учёные ЧелГУ рассказали об уникальной находке в пригороде Челябинска

«Крепость» с прямоугольной формой, окружённая рвом и стеной, имела жилые постройки внутри. Фрагменты керамики синташтинской культуры подтверждают, что это поселение Аркаима. Об этом сообщил Фёдор Петров, заместитель директора Учебно-научного центра ЧелГУ. Университет подтвердил, что постройки древних индоевропейцев в Южном Зауралье четыре тысячи лет назад включали общий план, единую стену вокруг поселения и ров.