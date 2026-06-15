Дождливая погода ждет нижегородцев на новой рабочей неделе

Новая рабочая неделя, с 15 по 19 июня, в Нижнем Новгороде будет дождливой и теплой. Об этом сообщает сервис Яндекс Погода.
В понедельник, 15 июня, с самого утра по прогнозу начнется дождь, который продолжится до ночи. Температура воздуха в этот день составит +22 градуса.
Вторник, 16 июня, станет единственным днем недели с ясной и прохладной погодой. Утром и вечером, по словам синоптиков, выглянет солнце, а столбики термометра покажут +16 градусов. Днем ожидается небольшой дождь и +20.
В среду и четверг, 17 и 18 июня, дожди продолжатся и будут идти на протяжении всех дней. За окном на протяжении двух дней будет тепло — +20 градусов.
Пятница, 19 июня, по прогнозу синоптиков станет дождливым завершением рабочей недели. Утром температура воздуха составит +17 градуса. Днем дождь продолжится, за окном ожидается температура + 20.
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