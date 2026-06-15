Трамп высоко оценил роль Путина в содействии урегулированию конфликта с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп отметил роль президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта вокруг Ирана. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщили в The New York Times.
— Он похвалил двух лидеров — председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина — за содействие в урегулировании, — уточнили в издании после телефонного разговора с политиком.
При этом глава Белого дома негативно высказался в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, действия коллеги «чуть не сорвали итоговое соглашение».
— Он очень сложный парень. И, честно говоря, он должен быть нам очень благодарен за это. Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не просуществовал бы и двух часов, — цитируют Трампа в материале.
12 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что Вашингтон и Тегеран согласовали окончательный вариант текста соглашения об урегулировании конфликта.
После в своем личном блоге американский политик уточнил, что судоходство через Ормузский пролив будет открыто после подписания США и Ираном сделки, направленной на разминирование водного коридора.