В Ростовской области продают с торгов здания бывших детсадов

Стартовая стоимость объекта по ул. Освобождения, 99, составляет 5,2 млн руб. В цену лота входят здание детского сада, построенное в 1954 году, земельный участок размером 2,6 тыс. кв. м и коммунальные сети на территории комплекса. Заявки принимаются до 20 июня 2026 года.