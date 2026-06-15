На севере Красноярского края усилили группировку для тушения лесных пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В северных территориях региона нарастили силы, задействованные в борьбе с лесными пожарами. Общая численность лесопожарной группировки увеличена до 1100 человек.
Дополнительно привлечены специалисты краевого Лесопожарного центра, более 300 авиапожарных федерального резерва и Читинской авиабазы, а также силы арендаторов лесных участков. Для оперативной доставки групп к очагам увеличено количество авиации и спецтехники — ежедневно задействуют до 30 воздушных судов и водный транспорт. К работе подключены и ресурсы МЧС, в том числе самолет-зондировщик Ан-26 для искусственного вызывания осадков.
По данным Лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
На утро 14 июня в крае действовали 95 лесных пожаров. Большинство очагов фиксируется в труднодоступной местности на севере региона, в том числе в Енисейском и Северо-Енисейском округах. Ситуацию осложняют грозовая активность, отсутствие осадков и порывистый ветер.
Особое внимание специалисты уделяют зонам старых шелкопрядников — участкам леса, ослабленным вредителем в прошлые годы. Основные работы ведутся вручную: пожарные расчищают завалы бензопилами, прокладывают минерализованные полосы и проводят встречный отжиг.
Напомним, что в крае продолжает действовать режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.
При обнаружении возгорания жителей просят незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.