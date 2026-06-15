В Ачинске суд закрыл за нарушения торговое здание РАЙПО на 60 суток

Выяснилось, что ремонт в помещениях давно не делается. На потолках и стенах отслоилась краска, местами отвалилась плитка, а кое-где появилась плесень. Для сотрудников не создали нормальные условия для гигиены: в туалете у раковины сломан смеситель, он просто лежит рядом, и нет горячей или холодной воды. В здании грязно, на стенах паутина, обнаружен мышиный помет. Борьба с грызунами не ведется: при осмотре здания нашли труп мыши.