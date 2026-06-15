В Ачинске суд закрыл за нарушения торговое здание РАЙПО на 60 суток

15 июня стало известно, что в Красноярском крае приостановили работу торгового здания, принадлежащего Ачинскому районному потребительскому обществу. Там продавали продукты.
В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю пояснили, что причина — многочисленные нарушения санитарных правил, которые выявили специалисты этого ведомства во время внеплановой проверки.
Выяснилось, что ремонт в помещениях давно не делается. На потолках и стенах отслоилась краска, местами отвалилась плитка, а кое-где появилась плесень. Для сотрудников не создали нормальные условия для гигиены: в туалете у раковины сломан смеситель, он просто лежит рядом, и нет горячей или холодной воды. В здании грязно, на стенах паутина, обнаружен мышиный помет. Борьба с грызунами не ведется: при осмотре здания нашли труп мыши.
Уборочный инвентарь не промаркирован: непонятно, какой для пола, а какой для стен. Упаковочные материалы хранят прямо в торговом зале, а не в специальном месте. Кроме этого, для разделки и фасовки мяса нет отдельной зоны, рабочие места не оборудованы раковинами для рук и нужным инвентарем. Даже контейнерной площадки для мусора с твердым покрытием не оказалось.
Роспотребнадзор передал собранные на Ачинское РАЙПО материалы в суд. Суд решил наказать организацию: приостановить работу торгового здания на 60 дней для устранения нарушений.