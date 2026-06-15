«Сказал, что порвет меня»: судейский скандал разгорелся после матча «Елимая» и «Ордабасы» в КПЛ

Накануне мы писали, что шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» одержал победу над семейским «Елимаем» в матче 13-го тура Казахстанской премьер-лиги. Матч прошел на стадионе «Спартак» в Семее и завершился поражением хозяев поля со счетом — 1:3.
Но после матча разгорелся судейский скандал. Наставник «Елимая» Андрей Карпович после матча высказался о главном арбитре этой игры Армане Исмуратове. Он заявил, что не согласен со многими судейскими решениями в матче.
«Самый главный персонаж — это главный судья матча. Я сколько работаю, чтобы так разговаривали с тренерами и игроками… Меня буквально главный судья, рефери Исмуратов послал на три буквы. Это было видно, слышно, есть подтверждение — Али Пайруз, которого тоже он удалил. Мы не сказали ничего сверхъестественного. Просто сказали: “Вы слышите, что говорят болельщики?” Он сегодня унизил всю нашу область, унизил всех наших болельщиков, которые пришли, болели, переживали, таким отношением. Еще он сказал, что оставшиеся полчемпионата он будет долбить “Елимай”. Сказал, что порвет меня где-то лично. Я бы хотел, чтобы вы понимали суть разговора главного рефери. Это просто какая-то дикость. Если он хочет порвать меня, я в любой момент готов. Просто порваться можно самому», — заявил тренер.
По словам тренера, это «вопиющий случай, которого в футболе не должно быть». «И еще он сказал, что оставшиеся полгода он будет долбить “Елимай”. Вот просто чтобы вы знали. Надеюсь, что на это отреагируют. Такие люди позорят нашу страну, наш спорт и всё подряд», — заявил Карпович.
По данным издания, слова тренера подтвердил полузащитник «Елимая» Жан Али Пайруз. «Люди, которые приехали впервые играть в Казахстан, они сейчас сидят в раздевалке в полном шоке и недоумении, почему так происходит, почему у судьи чувство полной безнаказанности… Я не знаю, как это даже комментировать. Я просто в шоке. За 26 лет никогда ни один судья на себя так много не брал, никогда не посылал. Во время игры. Когда Хрвое Илич получал желтую карточку, он ему прямым текстом говорит, извиняюсь за маты, конечно: “Shut the f… ck up!” Я не хочу комментировать его работу сегодня, но я еще раз повторюсь, за 26 лет своей жизни, я с 6 лет в футболе, за 20 лет никогда такого не было, чтобы судья так много себе позволял, материл игроков, материл главного тренера после игры и просто так раздавал карточки», — заявил футболист.
В Казахстанской федерации футбола пока не отреагировали на ситуацию и не делали официальных заявлений.