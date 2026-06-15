«Сказал, что порвет меня»: судейский скандал разгорелся после матча «Елимая» и «Ордабасы» в КПЛ

По данным издания, слова тренера подтвердил полузащитник «Елимая» Жан Али Пайруз. «Люди, которые приехали впервые играть в Казахстан, они сейчас сидят в раздевалке в полном шоке и недоумении, почему так происходит, почему у судьи чувство полной безнаказанности… Я не знаю, как это даже комментировать. Я просто в шоке. За 26 лет никогда ни один судья на себя так много не брал, никогда не посылал. Во время игры. Когда Хрвое Илич получал желтую карточку, он ему прямым текстом говорит, извиняюсь за маты, конечно: “Shut the f… ck up!” Я не хочу комментировать его работу сегодня, но я еще раз повторюсь, за 26 лет своей жизни, я с 6 лет в футболе, за 20 лет никогда такого не было, чтобы судья так много себе позволял, материл игроков, материл главного тренера после игры и просто так раздавал карточки», — заявил футболист.