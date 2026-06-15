Красноярский край поднялся на девятое место в рейтинге социально-экономического развития регионов

Красноярский край занял девятое место в составленном РИА Новости рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2025 года. Регион набрал 70,15 балла, поднявшись на одну строчку по сравнению с 2024 годом.
Первые восемь мест распределились так: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область и Краснодарский край. Замыкает десятку Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает «Север-пресс».
В первой десятке, как отмечают эксперты, стабильно удерживаются крупные финансовые, промышленные и сырьевые центры. Эти регионы дают больше половины суммарного валового регионального продукта страны, в них живет более трети населения. У девяти из десяти лидеров интегральный рейтинг превышает 70 баллов.
В нижней части рейтинга изменений почти нет. В последнюю десятку вошли Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чукотка, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тыва.
Интегральный рейтинг вырос только у 44 регионов, а снизился у 41. Средний балл по стране составил 48,849. При этом разрыв между лидерами и аутсайдерами немного сократился.
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