Красноярский край поднялся на девятое место в рейтинге социально-экономического развития регионов

В первой десятке, как отмечают эксперты, стабильно удерживаются крупные финансовые, промышленные и сырьевые центры. Эти регионы дают больше половины суммарного валового регионального продукта страны, в них живет более трети населения. У девяти из десяти лидеров интегральный рейтинг превышает 70 баллов.