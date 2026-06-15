«Готовили из сырья неизвестного происхождения»: в Красноярске суд ограничил работу кафе узбекской кухни

Ветеринарные сопроводительные документы нужны, чтобы подтвердить происхождение продукции и ее безопасность. Без них невозможно проверить, где было произведено сырье и проходило ли оно необходимый контроль. Предпринимателю несколько раз объявляли предостережения о недопустимости нарушений, однако они были проигнорированы. После этого Россельхознадзор обратился в суд.