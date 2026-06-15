«Готовили из сырья неизвестного происхождения»: в Красноярске суд ограничил работу кафе узбекской кухни

В Красноярске суд запретил предпринимателю оказывать услуги общественного питания с использованием продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Нарушения выявили в кафе узбекской кухни на улице Молокова. Во время выездных мероприятий специалисты установили, что для приготовления мясных блюд использовалось сырье без необходимых документов в системе «Меркурий». Речь шла о шашлыках из говядины, долме, филе курицы, куриных крыльях, лагмане и других блюдах.
Ветеринарные сопроводительные документы нужны, чтобы подтвердить происхождение продукции и ее безопасность. Без них невозможно проверить, где было произведено сырье и проходило ли оно необходимый контроль. Предпринимателю несколько раз объявляли предостережения о недопустимости нарушений, однако они были проигнорированы. После этого Россельхознадзор обратился в суд.
Советский районный суд Красноярска удовлетворил требования ведомства и запретил деятельность общепита с использованием продукции без ветеринарных документов. В Россельхознадзоре отметили, что в 2026 году это уже пятое аналогичное судебное решение в Красноярском крае, вынесенное в пользу ведомства.