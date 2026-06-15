В Омской области изменилась структура налоговых органов

УФНС России по Омской области сообщает в понедельник, 15 июня 2026 года, о важных изменениях в структуре налоговых органов региона.
Сообщается, что Межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы № 4, № 8 и № 9 прекратили свою самостоятельную деятельность. Все функции и полномочия теперь выполняет инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному административному округу города Омска, которая переименована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Омской области.
Таким образом, в структуру УФНС России по Омской области с 15 июня входят 4 территориальных налоговых органа, из них:
— три специализированных центра: Долговой центр (Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области), Центр компетенции по контрольной работе (Межрайонная ИФНС России № 5 по Омской области), Единый регистрационный центр (Межрайонная ИФНС России № 12 по Омской области);
— Межрайонная ИФНС России № 1 по Омской области.
Сообщается, что для удобства налогоплательщиков порядок приема и обслуживания в операционных залах будет осуществляться без изменения, в четырех операционных залах по прежним адресам.
Также в ведомстве обращают внимание, что для писем остался единый почтовый адрес: 644052, г. Омск, ул. 24-я Северная, 171А.