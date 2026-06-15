В Омской области изменилась структура налоговых органов

Сообщается, что Межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы № 4, № 8 и № 9 прекратили свою самостоятельную деятельность. Все функции и полномочия теперь выполняет инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному административному округу города Омска, которая переименована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Омской области.